Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ഐസിയുവില് നിന്നും തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയായ കൊട്ടിയം സ്വദേശി രാജീവ് ഫെര്ണാണ്ടസാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്
തിരുവനന്തപുരം | ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പ്രതി ചാടിപ്പോയി. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയായ കൊട്ടിയം സ്വദേശി രാജീവ് ഫെര്ണാണ്ടസാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെത്തിച്ച പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊല്ലത്ത് വച്ച് പൊലീസ് നടപടിക്രമങ്ങള്ക്കിടെ തനിക്ക് ദേഹാസ്ഥാസ്ഥ്യമുണ്ടായെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് ഇയാളെ മെഡിക്കല് കോളജിലെത്തിച്ചത്. കാര്ഡിയാക് ഐസിയുവില് നിന്നാണ് ഇയാള് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞുള്പ്പെടെ തട്ടിപ്പുകള് നടത്തിവന്നിരുന്ന ഇയാള്ക്കെതിരെ രണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി കേസുകളുണ്ട്. ഇയാളെ കണ്ടെത്താന് തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്.