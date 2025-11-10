Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഐസിയുവില്‍ നിന്നും തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയായ കൊട്ടിയം സ്വദേശി രാജീവ് ഫെര്‍ണാണ്ടസാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്

Published

Nov 10, 2025 10:04 am |

Last Updated

Nov 10, 2025 10:04 am

തിരുവനന്തപുരം |  ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പ്രതി ചാടിപ്പോയി. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയായ കൊട്ടിയം സ്വദേശി രാജീവ് ഫെര്‍ണാണ്ടസാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിച്ച പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊല്ലത്ത് വച്ച് പൊലീസ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കിടെ തനിക്ക് ദേഹാസ്ഥാസ്ഥ്യമുണ്ടായെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് ഇയാളെ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിച്ചത്. കാര്‍ഡിയാക് ഐസിയുവില്‍ നിന്നാണ് ഇയാള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞുള്‍പ്പെടെ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തിവന്നിരുന്ന ഇയാള്‍ക്കെതിരെ രണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി കേസുകളുണ്ട്. ഇയാളെ കണ്ടെത്താന്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരം എസ്എടിയില്‍ പ്രസവ ശേഷം യുവതി മരിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണത്തിന് വിദഗ്ധ സമിതി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഐസിയുവില്‍ നിന്നും തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി

International

ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗ വിവാദം ; ബിബിസി ഡയറക്ടര്‍ ജനറലും ന്യൂസ് മേധാവിയും ഒരേ ദിവസം രാജിവെച്ചു

Uae

പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Kerala

തമ്മനത്ത് കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തകര്‍ന്ന സംഭവം: വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ജലവിതരണം മുടങ്ങും, വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാലിലെ യോഗം ചേരും

Kerala

വേണുവിന്റെ മരണം; അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും

Uae

ദുബൈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വൻ വളർച്ച