Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും; സജീവമായി മുന്നണികള്
രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും. ഉന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 ഓടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വാര്ത്താ സമ്മേളനമുണ്ട്. ഇതില് തിയ്യതികള് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നവംബര് അവസാന വാരമോ അല്ലെങ്കില് ഡിസംബര് ആദ്യ വാരമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഡിസംബര് 20ന് മുന്പ് വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാക്കിയേക്കും.പ്രഖ്യാപനം അടുത്തതോടെ മുന്നണികളെല്ലാം സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയവും വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവില് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് എല്ഡിഎഫിനാണ് മുന്തൂക്കം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ഇരു മുന്നണികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
അന്തിമ വോട്ടര്പ്പട്ടിക ഒക്ടോബര് 25ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടിച്ചേര്ക്കലുകള്ക്കായി അനുവദിച്ച രണ്ടുദിവസത്തെ അപേക്ഷകള്കൂടി പരിഗണിച്ച് 14ന് അനുബന്ധ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 2020 ഡിസംബര് 21നാണ് നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതികള് ചുമതലയേറ്റത്. പുതിയ സമിതികള് ഡിസംബര് 21ന് ചുമതലയേല്ക്കണം.
941 പഞ്ചായത്ത്, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മട്ടന്നൂര് ഒഴികെ 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ആറ് കോര്പറേഷന് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. മട്ടന്നൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കാലാവധി 2027 വരെയാണ്.
സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ അന്തിമരൂപം ആയാല് 14 ദിവസമാണ് പ്രചാരണത്തിന് ലഭിക്കുക. അന്തിമ പട്ടികയില് 2,84,30,761 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 1,33,52,996 പുരുഷന്മാരും 1,49,59,273 സ്ത്രീകളും 271 ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാരും. കൂടുതല് വോട്ടര്മാര് മലപ്പുറം ജില്ലയില്, 35,74,802. കുറവ് വയനാട്ടില്, 640183.