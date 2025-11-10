Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു; ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
എല്ലാ ജില്ലകളിലും മലയോര മേഖലയില് ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപരം | സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്ഷ മഴ വീണ്ടും സജീവമായി. തെക്കന് ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മലയോര മേഖലയില് ശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച/ വ്യാഴാഴ്ചയോടു കൂടി വടക്കന് ജില്ലകളില് ഉള്പ്പെടെ മഴ വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും മലയോര മേഖലയില് ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. മധ്യ, തെക്കന് ജില്ലകളില് കൂടുതല് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.