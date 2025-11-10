Kerala
വേണുവിന്റെ മരണം; അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും
പ്രോട്ടോക്കോള് പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ വേണുവിന് നല്കിയെന്നാണ് കാര്ഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടര്മാര് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്കിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ കൊല്ലം സ്വദേശി വേണു മരിച്ചെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണത്തില് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും. അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘമാണ് മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കുക. ജോയിന്റ് ഡിഎംഇയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പ്രോട്ടോക്കോള് പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ വേണുവിന് നല്കിയെന്നാണ് കാര്ഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടര്മാര് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്കിയത്. കേസ് ഷീറ്റിലും ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങള് ഇല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.
അതേസമയം വേണുവിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്. ഇതിനായി വേണുവിന്റെ ഭാര്യ സിന്ധുവില് നിന്ന് വിവരങ്ങള് ചോദിച്ചറിയും. അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പഠിച്ചശേഷം തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഡിഎംഇയുടെ നിലപാട്. ഇതുകൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് കൈമാറുക.