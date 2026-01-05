Connect with us

National

അസമില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം;ജനങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി

ഗുവാഹത്തി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അസമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു

Published

Jan 05, 2026 4:22 pm |

Last Updated

Jan 05, 2026 4:22 pm

ഗുവാഹത്തി |  ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ അസമിലും വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലര്‍ച്ചെ 4.17ഓടെയാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസമിലെ മൊറാഗാവ് ജില്ലയാണ് ഭൂചലനത്തിമന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം

ഭൂചലനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഗുവാഹത്തി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അസമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി. നിലവില്‍ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, മൊറാഗാവില്‍ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ഒരു വയോധികയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റതായി പ്രാദേശിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പുലര്‍ച്ചെയുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മൊറാഗാവിലും സമീപ ജില്ലകളിലും വലിയ പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടായി. കഠിനമായ തണുപ്പും കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞും അവഗണിച്ച് ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി.

മുന്‍പും നിരവധി ഭൂചലനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള കോപ്പിലി ഫോള്‍ട്ട് ലൈനിലാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും പ്രഭവകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.നിലവില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല .അസമുള്‍പ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Alappuzha

ഡയാലിസിസ് ചെയ്യ്ത രോഗികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; ആശുപത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലിസ്

Kerala

മേയര്‍ ആക്കാത്തതില്‍ അതൃപ്തിയില്ല, മാധ്യമങ്ങള്‍ കള്ളക്കഥകള്‍ മെനയുന്നു; മലക്കം മറിഞ്ഞ് ആര്‍ ശ്രീലേഖ

Kerala

സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയില്‍ നിന്ന് താഴെ വീണു; ആറ്റിങ്ങലില്‍ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

Kerala

മലമ്പുഴയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകന്‍ മദ്യം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പീഡന വിവരം സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ മറച്ചുവെച്ചതായി കണ്ടെത്തല്‍, നടപടിക്ക് സാധ്യത

Kerala

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളി മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നു; വഴിവിട്ട സഹായം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം വാങ്ങിയത്: ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

നേമത്ത് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന പ്രസ്താവന തിരുത്തി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

National

അസമില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം;ജനങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി