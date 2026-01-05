Connect with us

ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടര്‍ന്ന് ഗൈഡ് വയര്‍ നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ സംഭവം;നഷ്ടപരിഹാരം തേടി സുമയ്യ കോടതിയിലേക്ക്

ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുമയ്യ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട്

Published

Jan 05, 2026 3:35 pm |

Last Updated

Jan 05, 2026 3:35 pm

തിരുവന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഗൈഡ് വയര്‍ നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി സുമയ്യ കോടതിയിലേക്ക്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുമയ്യ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട്. നാളെ വഞ്ചിയൂര്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യും. വീഴ്ച സമ്മതിച്ചതല്ലാതെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

2023 മാര്‍ച്ച് 22ന് ഡോ. രാജീവ് കുമാറിന്റെ യൂണിറ്റില്‍ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെയാണ് സുമയ്യയുടെ നെഞ്ചില്‍ വയറ് കുടുങ്ങിയത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി 50 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഗൈഡ് വയര്‍ പുറത്ത് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗൈഡ് വയറിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ ഞരമ്പുമായി ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ ഇരിക്കുന്നത്. ഗൈഡ് വയര്‍ പുറത്തെടുത്താല്‍ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്.

