Kerala

മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടും.

Published

Nov 10, 2025 8:10 am |

Last Updated

Nov 10, 2025 8:10 am

തിരുവനന്തപുരം |  വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി ഇന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടും.

അതേ സമയം, പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകില്ലെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി അറിയിച്ചത്. പി എം ശ്രീ വിവാദത്തിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനില്‍ ഗണഗീതം ആലപിച്ച സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി നല്‍കുമെന്നും വി ശിവന്‍കുട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ടായി 92.41 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി കുടിശിക കൂടി നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിലാകും ഇന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുക.

