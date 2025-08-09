Connect with us

Kerala

ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസ് പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി; ശ്വേതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

അഭിനയിച്ച സിനിമകളുടെ പേരില്‍ കേസെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സ്ത്രീകള്‍ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Published

Aug 09, 2025 6:16 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 6:17 pm

കൊച്ചി| നടി ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസ് പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയെന്ന് പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍. ശ്വേത അഭിനയിച്ച സിനിമകളുടെ പേരില്‍ കേസെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എഎംഎംഎ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ സംഘടനയാണെന്ന ധാരണ മാറാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഭിനയിച്ച സിനിമകളുടെ പേരില്‍ കേസെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സ്ത്രീകള്‍ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എഎംഎംഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകള്‍ വരണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ സംഘടന എന്ന പരിവേഷം എഎംഎംഎയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുക്കു പരമേശ്വരനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണത്തെകുറിച്ചും മെമ്മറി കാര്‍ഡിനെക്കുറിച്ചും അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. കുക്കു ഭരണസമിതി അംഗമല്ല, പിന്നെ അവരെങ്ങനെ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാകും. മെമ്മറി കാര്‍ഡിനെ പറ്റി ആദ്യമായാണ് കേള്‍ക്കുന്നതെന്നും ഗണേഷ് കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സമയം കിട്ടിയാല്‍ എഎംഎംഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ മരണം കൊലപാതകം; കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച്

Kerala

ചിറ്റൂര്‍ പുഴയില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും മരിച്ചു

Kerala

അമ്പൂരിയില്‍ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടിയ പുലി ചത്തു

Kerala

ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസ് പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി; ശ്വേതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Educational News

മഅദിന്‍ അക്കാദമിയില്‍ സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Kerala

ചിറ്റൂര്‍ പുഴയിലെ ഷണ്‍മുഖം കോസ് വേയുടെ ഓവില്‍ കുടുങ്ങി വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു; കാണാതായ ആള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Kerala

വോട്ട് ക്രമക്കേട്: സുരേഷ്ഗോപിയും കുടുംബവും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ മാത്രം തൃശൂരില്‍ താമസിച്ചു; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്