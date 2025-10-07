Connect with us

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം: ഉത്തരവാദികള്‍ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍

സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് കോടതിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

Oct 07, 2025 3:28 pm |

Oct 07, 2025 3:28 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ ഉത്തരവാദികള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍.

സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് കോടതിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ആരാണോ ഉത്തരവാദികള്‍ അവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

 

