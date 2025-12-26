Connect with us

Kerala

അച്ഛനൊപ്പം ഉത്സവം കണ്ടുമടങ്ങിയ ആറുവയസ്സുകാരന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

ചേര്‍പ്പ് ചൊവ്വൂര്‍ ചെറുവത്തേരി മണാത്തിക്കുളത്തിന് സമീപം ചക്കാലക്കല്‍ അരുണ്‍ കുമാറിന്റെയും കൃഷ്ണപ്രിയയുടെയും മകന്‍ കൃഷ്ണസ്വരൂപ് (ആറ്) ആണ് മരിച്ചത്

Published

Dec 26, 2025 9:09 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 9:09 pm

തൃശൂര്‍ | അച്ഛനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്സവം കണ്ടു മടങ്ങുകയായിരുന്ന ആറുവയസ്സുകാരന്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കാറിടിച്ചു മരിച്ചു. ചേര്‍പ്പിലാണ് കാറും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. ചേര്‍പ്പ് ചൊവ്വൂര്‍ ചെറുവത്തേരി മണാത്തിക്കുളത്തിന് സമീപം ചക്കാലക്കല്‍ അരുണ്‍ കുമാറിന്റെയും കൃഷ്ണപ്രിയയുടെയും മകന്‍ കൃഷ്ണസ്വരൂപ് (ആറ്) ആണ് മരിച്ചത്.

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭവന്‍സ് സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നു. ചൊവ്വൂര്‍ മോഴിപറമ്പില്‍ ഫര്‍ണീച്ചര്‍ ഷോറൂമിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം. ചെറുവത്തേരി കീഴ്തൃക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രം പത്താമുദയം മഹോത്സവം കാണാന്‍ അരുണ്‍ കുമാറും കൃഷ്ണസ്വരൂപും പോയിരുന്നു. ഉത്സവം കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോള്‍ എതിര്‍ദിശയില്‍ വന്ന കാറുമായി ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്‌കൂട്ടര്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൃഷ്ണസ്വരൂപിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ അരുണ്‍കുമാര്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കൃഷ്ണസ്വരൂപിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മേയര്‍ പദവിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തിയ ലാലി ജെയിംസിനു സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Editors Pick

2025 ലും ആവർത്തിച്ച ഇന്ത്യയിലെ 10 പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ

Kerala

ക്രിസ്മസ് ദിവസം അര്‍ധരാത്രി സുഹൃത്തിനെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കരോള്‍ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

National

നരേന്ദ്രമോദി നഗരംവിട്ടു; ലഖ്‌നോ നഗരം അലങ്കരിച്ച പൂച്ചട്ടികള്‍ ജനം കൂട്ടത്തോടെ കവര്‍ന്നു കടത്തി

Ongoing News

മക്ക ഗ്രാന്‍ഡ് മോസ്‌ക്കില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ ആളെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍ രക്ഷിച്ചു

Kerala

യെലഹങ്ക കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ; അതിവേഗം പരിഹാരം കാണണം: കാന്തപുരം