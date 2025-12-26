Connect with us

Kerala

പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 23 കാരനടക്കും മൂന്നുപേര്‍ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

കൂത്തുപറമ്പ് നീര്‍വേലിയിലാണ് ഒരു വീട്ടില്‍ മൂന്ന് പേരെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്

Published

Dec 26, 2025 8:58 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 8:58 pm

കണ്ണൂര്‍ | പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 23 കാരനും മുത്തശ്ശിയും അവരുടെ സഹോദരിയും വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍. കൂത്തുപറമ്പ് നീര്‍വേലിയിലാണ് ഒരു വീട്ടില്‍ മൂന്ന് പേരെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്.

കിഷന്‍ സുനില്‍ (23), മുത്തശ്ശി വി കെ റെജി, സഹോദരി റോജ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കിഷന്‍ നേരത്തെ പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചു മകന്‍ മരിച്ച വിഷമത്തില്‍ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശിയുടെ സഹോദരിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാവാമെന്നാണ് നിഗമനം.

 

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 04712552056)

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എച്ച് വൺ ബി വിസ: അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ വൈകുന്നതിലും റദ്ദാക്കുന്നതിലും അമേരിക്കയെ ശക്തമായ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

അച്ഛനൊപ്പം ഉത്സവം കണ്ടുമടങ്ങിയ ആറുവയസ്സുകാരന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

National

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ 360 ഡിഗ്രി പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ഉടൻ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ

Kerala

പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 23 കാരനടക്കും മൂന്നുപേര്‍ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

ലളിത് മോദിയെയും വിജയ് മല്യയേയും രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുന്ന നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

വീടിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍

National

മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു