Connect with us

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാജി സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

രാജി ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സി പി എമ്മിനോ ബി ജെ പിക്കോ ധാര്‍മികമായി അവകാശമില്ല

Published

Aug 22, 2025 3:23 pm |

Last Updated

Aug 22, 2025 3:23 pm

തിരുവനന്തപുരം | യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണത്തില്‍ സി പി എം രാഹുലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.  എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ പ്രതികരണം താന്‍ കാര്യമായി കേട്ടു.   കോണ്‍ഗ്രസ്സ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജി ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സി പി എമ്മിനോ ബി ജെ പിക്കോ ധാര്‍മികമായി അവകാശമില്ല. ആരോപണം വന്നയുടന്‍ അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. ബാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചെങ്കിലും എം എല്‍ എ സ്ഥാനം രാജി വെക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മർകസ് മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻ കുട്ടി

Kerala

സ്കൂൾ അവധി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നിർദേശിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ; പഠിക്കാന്‍ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യസ മന്ത്രി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാജി സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റ്: ഗ്ലോബൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

National

രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്: മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി

National

പാര്‍ലമെന്റില്‍ വീണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച; യുവാവ് മതില്‍ ചാടി കടന്ന് അതിക്രമിച്ച് കയറി

Uae

ദുബൈയിൽ സന്ദർശകർക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്