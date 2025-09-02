Kerala
മലപ്പുറത്ത് സ്കൂട്ടറില് നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വിദ്യാര്ഥി ലോറിക്കടിയില്പെട്ട് മരിച്ചു
ആര്യന് തൊടി സ്വദേശി ഹനീന് അഷ്റഫ് ആണ് മരിച്ചത്
മലപ്പുറം| മലപ്പുറം എടവണ്ണയില് സ്കൂട്ടറില് നിന്ന് തെറിച്ചുവീണ വിദ്യാര്ഥി ലോറിക്കടിയില്പെട്ട് മരിച്ചു. ആര്യന് തൊടി സ്വദേശി ഹനീന് അഷ്റഫ് ആണ് മരിച്ചത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന കാരക്കുന്ന് സ്വദേശി നാജിത് നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
പെട്ടെന്ന് സ്കൂട്ടര് ബ്രേക്കിട്ടതോടെ വിദ്യാര്ഥി തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. എതിര് ദിശയില് നിന്ന് വന്ന ലോറിക്കടിയിലേക്ക് വീണ ഹനീന് സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മലപ്പുറത്ത് സ്കൂട്ടറില് നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വിദ്യാര്ഥി ലോറിക്കടിയില്പെട്ട് മരിച്ചു
Kerala
രാത്രി കാര് തടഞ്ഞ് ദമ്പതികളെ മര്ദ്ദിച്ച സംഘത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തില്ല; താമരശ്ശേരി പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
Kerala
വിസി നിയമന പ്രക്രിയയില് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണം; ഗവര്ണര് സുപ്രീംകോടതിയില് ഹരജി നല്കി
National
ഉത്തരേന്ത്യയില് അതിതീവ്ര മഴ; പഞ്ചാബില് 29 മരണം, യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലക്ക് മുകളില്
Kerala
എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; ആണ്സുഹൃത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും
Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം
National