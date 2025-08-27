Kerala
തൃശ്ശൂരില് ട്രെയിനില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വീണ് വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു
സുഹൃത്തുമൊന്നിച്ച് വാതിലിന് സമീപം നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിഷ്ണു അബദ്ധത്തില് പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു
തൃശ്ശൂര് | തൃശ്ശൂരില് ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യവെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീണ് വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു. പട്ടാമ്പി സ്വദേശി വിഷ്ണു(19) ആണ് മരിച്ചത്. പട്ടാമ്പി എസ് എന് ജി എസ് കോളജിലെ ബികോം വിദ്യാര്ഥിയാണ്. ആലപ്പുഴ കണ്ണൂര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിലെ ജനറല് കോച്ചില് നിന്നുമാണ് വിദ്യാര്ഥി വീണത്.
ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയില് നിന്നും പട്ടാമ്പിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ തൃശ്ശൂര് മിഠായി ഗേറ്റിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. സുഹൃത്തുമൊന്നിച്ച് വാതിലിന് സമീപം നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിഷ്ണു അബദ്ധത്തില് പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. യുവാവിന്റെ തല വേര്പ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. തൃശൂര് റെയില്വേ പോലീസ് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
