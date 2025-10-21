Kerala
സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; വൈകീട്ട് നാലിനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
ഒക്ടോബര് 21 മുതല് 28 വരെയാണ് കായികമേള.
തിരുവനന്തപുരം| 67-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. തിരുവനന്തപുരം യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തില് വൈകീട്ട് നാലുമണിയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഒളിംപിക്സ് മാതൃകയിലുള്ള സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായികമേളയ്ക്കാണ് തലസ്ഥാനം ഒരുങ്ങിയത്. ഒക്ടോബര് 21 മുതല് 28 വരെയാണ് കായികമേള. മുന് ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോള് ക്യാപ്റ്റനും ഇതിഹാസ താരവുമായ ഐഎം വിജയനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയും ചേര്ന്നു ദീപശിഖ തെളിയിക്കും.കായിക താരങ്ങളുടെ മാര്ച്ച് പാസ്റ്റോടെയാകും ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് തുടക്കമാവുക.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന കലാപരിപാടികള് അരങ്ങേറും. മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികള് പങ്കെടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഓരോ ജില്ലയില് നിന്നും മുന്നൂറ് കുട്ടികള് പങ്കെടുക്കുന്ന വിപുലമായ മാര്ച്ച് പാസ്റ്റുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മന്ത്രിമാര്, എംപിമാര്, എംഎല്എമാര്, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികള് എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും. ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണ് ആണ് മേളയുടെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്. ചലച്ചിത്ര താരം കീര്ത്തി സുരേഷ് മേളയുടെ ഗുഡ്വില് അംബാസഡര് ആണ്.
12 വേദികളിലായാണ് കായിക മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. മേളയില് ഇന്ക്ലൂസീവ് സ്പോര്ട്സിന്റെ ഭാഗമായി 1944 കായിക താരങ്ങള് അടക്കം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം താരങ്ങള് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.. ഗള്ഫ് മേഖലയില് കേരള സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏഴ് സ്കൂളുകളില് നിന്നും 35 കുട്ടികള് മേളയില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ 12 പെണ്കുട്ടികള് കൂടി ഈ സംഘത്തില് ഉണ്ടെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ആയിരത്തോളം ഒഫീഷ്യല്സും രണ്ടായിരത്തോളം വോളന്റിയര്മാരും കായിക മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. സ്കൂള് കായിക മേള ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്ഥികള് ഗാനരചനയും സംഗീത സംവിധാനവും ഗാനാലാപനവും നിര്വ്വഹിച്ച തീം സോങാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് പോയിന്റ് നേടുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വര്ണ്ണക്കപ്പാണ് നല്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങള് കൈറ്റ് പോര്ട്ടല് വഴി അറിയാം. sports.kite.kerala.gov.in എന്ന പോര്ട്ടല് വഴി 12 വേദികളിലായി നടക്കുന്ന കായികമേളയുടെ എല്ലാ വേദികളിലേയും തത്മസമയ ഫലങ്ങളും മത്സര പുരോഗതിയും മീറ്റ് റെക്കോര്ഡുകളും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എല്ലാം ലഭിക്കും. ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ഉപജില്ലാ തലം മുതല് ദേശീയ തലം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ആപ് victers.kite.kerala.gov.in സൈറ്റിലും itsvicters യുട്യൂബ് ചാനലിലും ഇ വിദ്യ കേരളം ചാനലിലും മത്സരങ്ങള് തത്സമയം കാണാം.