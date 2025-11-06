Connect with us

Kannur

സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്‍റെ സഹോദരി ആമിന നിര്യാതയായി

ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് വയലളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

Published

Nov 06, 2025 6:00 pm |

Last Updated

Nov 06, 2025 6:00 pm

തലശ്ശേരി | നിയമസഭ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്‍റെ സഹോദരി മാടപ്പീടിക ആമിനാസിൽ എ.എൻ. ആമിന (42) നിര്യാതയായി. പരേതരായ കോമത്ത് ഉസ്മാന്റെയും എ എൻ സറീനയുടെയും മകളാണ്.

ഭർത്താവ്: എ.കെ. നിഷാദ് (മസ്‌കത്ത്). മക്കൾ: ഫാത്തിമ നൗറിൻ (സി.എ), അഹമ്മദ് നിഷാദ് (ബി ടെക്, വെല്ലൂർ), സാറ.

മറ്റൊരു സഹോദരൻ: എ.എൻ. ഷാഹിർ.

ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് വയലളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kasargod

കാസര്‍ക്കോട് സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

പാലക്കാട് കണ്ണാടി സ്‌കൂളിലെ 14 കാരന്റെ ആത്മഹത്യ; സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത അധ്യാപികയെ തിരിച്ചെടുത്തു

Kerala

തിരുവല്ല കവിത കൊലക്കേസ്: പ്രതി അജിൻ റെജി മാത്യുവിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ

Kerala

ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; മുത്തശ്ശി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

National

സുരേഷ് റെയ്‌നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടി

Kannur

സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്‍റെ സഹോദരി ആമിന നിര്യാതയായി

Kerala

മലപ്പുറം എസ്പി ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെ മരം മുറി; എസ്പി സുജിത്ത് ദാസിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ എസ് ഐ രാജിവെച്ചു