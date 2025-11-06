Kannur
സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ സഹോദരി ആമിന നിര്യാതയായി
തലശ്ശേരി | നിയമസഭ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ സഹോദരി മാടപ്പീടിക ആമിനാസിൽ എ.എൻ. ആമിന (42) നിര്യാതയായി. പരേതരായ കോമത്ത് ഉസ്മാന്റെയും എ എൻ സറീനയുടെയും മകളാണ്.
ഭർത്താവ്: എ.കെ. നിഷാദ് (മസ്കത്ത്). മക്കൾ: ഫാത്തിമ നൗറിൻ (സി.എ), അഹമ്മദ് നിഷാദ് (ബി ടെക്, വെല്ലൂർ), സാറ.
മറ്റൊരു സഹോദരൻ: എ.എൻ. ഷാഹിർ.
ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് വയലളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
