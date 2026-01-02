Connect with us

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍; അറസ്റ്റ് ആളില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ നിന്ന് 15 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്ന കേസില്‍

ചാവക്കാട് റഫീഖ് എന്ന വെന്താട്ടില്‍ റഫീഖിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Published

Jan 02, 2026 10:06 pm |

Last Updated

Jan 02, 2026 10:06 pm

കോഴിക്കോട് | കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍.

ചാവക്കാട് റഫീഖ് എന്ന വെന്താട്ടില്‍ റഫീഖിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കോഴിക്കോട് കൈതപ്പൊയിലില്‍ ആളില്ലാത്ത വീടുകളില്‍ മോഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് റഫീഖ് പിടിയിലായത്. 15 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.

 

