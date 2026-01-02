Connect with us

Kerala

പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സി ഐ; വിവരം ചോര്‍ന്നതോടെ ജാമ്യമൊഴിഞ്ഞു

കിളിക്കൊല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ശങ്കരന്‍കുട്ടിക്കാണ് ജാമ്യം നിന്നത്. സി ഐയുടെ അയല്‍വാസിയാണ് പ്രതി. ശങ്കരന്‍കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ജാമ്യം നിന്നതെന്ന് സി ഐ.

Published

Jan 02, 2026 9:47 pm |

Last Updated

Jan 02, 2026 9:47 pm

കൊല്ലം | പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സി ഐ. സൈബര്‍ സെല്‍ സി ഐ. സുനില്‍ കൃഷ്ണനാണ് ജാമ്യം നിന്നത്.

പതിമൂന്നുകാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന കേസിലെ പ്രതിക്കാണ് സി ഐയുടെ സഹായം. കിളിക്കൊല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ശങ്കരന്‍കുട്ടിക്കാണ് സി ഐ ജാമ്യം നിന്നത്. സി ഐയുടെ അയല്‍വാസിയാണ് പ്രതി.

ശങ്കരന്‍കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ജാമ്യം നിന്നതെന്ന് സി ഐ പറഞ്ഞു. വിവരം ചോര്‍ന്നതോടെ സുനില്‍ കൃഷ്ണന്‍ ജാമ്യം ഒഴിഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീടിനു സമീപം അറവുമാലിന്യം കൊണ്ടിട്ടതില്‍ പരാതിപ്പെട്ടു; ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മര്‍ദിച്ച മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്ന്; 11 ഇന്ത്യക്കാരെ ശ്രീലങ്ക അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

International

പാകിസ്താനെതിരായ പോരാട്ടം; ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ തേടി ബലൂച് നേതാവ്

Kerala

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍; അറസ്റ്റ് ആളില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ നിന്ന് 15 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്ന കേസില്‍

Kerala

കുന്നംകുളം ചൊവ്വന്നൂരില്‍ പാചകവാതകം ചോര്‍ന്നതായി സംശയം; മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു

Kerala

പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സി ഐ; വിവരം ചോര്‍ന്നതോടെ ജാമ്യമൊഴിഞ്ഞു

Kerala

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയം; പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍