Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് കോട്ടോപാടത്ത് ഓടുന്ന ബസില്‍ നിന്ന് പുക ഉയര്‍ന്നു; ജീവനക്കാര്‍ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു, യാത്രക്കാരെയും മാറ്റി

മണ്ണാര്‍ക്കാട് നിന്നും എടത്തനാട്ടുകരയ്ക്ക് പോകുന്ന എസ് എസ് ബ്രദേഴ്‌സ് എന്ന ബസ്സില്‍ നിന്നാണ് പുക ഉയര്‍ന്നത്.

Published

Sep 02, 2025 2:01 pm |

Last Updated

Sep 02, 2025 2:01 pm

പാലക്കാട്| പാലക്കാട് കോട്ടോപാടത്ത് ഓടുന്ന ബസില്‍ നിന്ന് പുക ഉയര്‍ന്നു. മണ്ണാര്‍ക്കാട് അരിയൂരിലാണ് സംഭവം. പുക ഉയര്‍ന്നതിനെതുടര്‍ന്ന് ബസില്‍ നിന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെയും മാറ്റി.

ഇന്ന് രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മണ്ണാര്‍ക്കാട് നിന്നും എടത്തനാട്ടുകരയ്ക്ക് പോകുന്ന എസ് എസ് ബ്രദേഴ്‌സ് എന്ന ബസ്സില്‍ നിന്നാണ് പുക ഉയര്‍ന്നത്. ബസിന്റെ പുറക് വശത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യം പുക ഉയര്‍ന്നത്. പുക ഉയരുന്ന കാര്യം യാത്രക്കാരാണ് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചത്. ഉടന്‍ ബസ് നിര്‍ത്തി യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കി. പുക ഉയരാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

അഹ്‌മദ് അൽ സാഇഗ് പുതിയ ആരോഗ്യ മന്ത്രി

Kerala

പാലക്കാട് കോട്ടോപാടത്ത് ഓടുന്ന ബസില്‍ നിന്ന് പുക ഉയര്‍ന്നു; ജീവനക്കാര്‍ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു, യാത്രക്കാരെയും മാറ്റി

Uae

യു എ ഇ സ്‌കൂളുകളിൽ ഹാജർ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു

National

പഞ്ചാബിലെ എഎപി എംഎല്‍എ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു

Kerala

കേരള സര്‍വകലാശാല രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ചുമതലയില്‍ നിന്നും മിനി കാപ്പനെ മാറ്റി

Kerala

മുതലമടയില്‍ ആദിവാസി യുവാവിനെ ഫാം സ്റ്റേയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട കേസ്; പ്രതിയെ പിടികൂടാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധം

Kerala

മലപ്പുറത്ത് സ്‌കൂട്ടറില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വിദ്യാര്‍ഥി ലോറിക്കടിയില്‍പെട്ട് മരിച്ചു