Kerala
എസ്ഐആര്; കേരളത്തില് അട്ടപ്പാടിയില് തുടക്കം
ആദ്യപരിശോധനക്ക് ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് രത്തന് യു ഖേല്ക്കര് സ്ഥലത്തെത്തി
പാലക്കാട്| കേരളത്തില് എസ്ഐആര് നടപടി ക്രമങ്ങള്ക്ക് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയില് തുടക്കം. ആദ്യപരിശോധനക്ക് ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് രത്തന് യു ഖേല്ക്കര് അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി. 2002 ലെ വോട്ടര് പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പരിശോധന നടത്തും. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുടെ യോഗം ചേരുന്നതിന് മുമ്പാണ് പരിശോധനകള് തുടങ്ങുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ രണ്ട് ആദിവാസി ഊരുകളാണ് ഇതിനായി ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എസ് ഐ ആറിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് അട്ടപ്പാടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഊരുകളില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനും അത് പരിശോധിക്കാനുമാണ് ആദ്യ നടപടി. എല്ലാ വീടുകളിലും ബിഎല്ഒമാര് എത്തും. 12 രേഖകളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കില് വോട്ടര് പട്ടികയില് ഉള്പെടുമെന്നും അനര്ഹരായവര് മാത്രമാണ് പുറന്തള്ളപെടുകയെന്നും ചീഫ് ഇലക്ട്രല് ഓഫീസര് രത്തന് യു ഖേല്ക്കര് പറഞ്ഞു.