Kerala
ശ്വേത മേനോന് അധ്യക്ഷ, കുക്കു പരമേശ്വരന് ജനറല് സെക്രട്ടറി; 'അമ്മ'യെ ഇനി വനിതകള് നയിക്കും
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വനിത വരുന്നത് ആദ്യം.
കൊച്ചി | ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ‘അമ്മ’യെ ഇനി വനിതകള് നയിക്കും.
പുതിയ പ്രസിഡന്റായി നടി ശ്വേത മേനോനും ജനറല് സെക്രട്ടറിയായി കുക്കു പരമേശ്വരനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
അമ്മയുടെ തലപ്പത്ത് രണ്ട് വനിതകള് വരുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വനിത വരുന്നതും ആദ്യമാണ്. അന്സിബ ഹസ്സന് നേരത്തെ തന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലക്ഷ്മിപ്രിയയാണ് പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഉണ്ണി ശിവപാല് ട്രഷററാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Alappuzha
വയലാറില് എട്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala
എടക്കരയില് ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി; പ്രതിഷേധം
Kerala
ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വെട്ടേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു
Kerala
സ്ത്രീധന പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ടൽ തുടങ്ങി സർക്കാർ
Kerala
ശ്വേത മേനോന് അധ്യക്ഷ, കുക്കു പരമേശ്വരന് ജനറല് സെക്രട്ടറി; 'അമ്മ'യെ ഇനി വനിതകള് നയിക്കും
Kerala
കൊച്ചിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
National