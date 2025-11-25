Connect with us

local body election 2025

യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ഭീഷണിയായി കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ഏഴ് സ്വതന്ത്രൻമാർ

പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത് "ശരിക്കും നമ്മളാണ് യു ഡി എഫ്' എന്ന പ്രമേയവുമായി

Published

Nov 25, 2025 8:57 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 8:57 pm

തളിക്കുളം | ടി എൻ പ്രതാപന്റെ നാട്ടിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ഭീഷണിയായി കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ഏഴ് പേർ സ്വതന്ത്രൻമാരായി മത്സര രംഗത്ത്. “ശരിക്കും നമ്മളാണ് യു ഡി എഫ്’ എന്ന പ്രമേയവുമായിട്ടാണ് ഇവർ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് ഇവർ ഒന്നു പയറ്റാനായി ഗോദയിൽ ഇറങ്ങിയത്.

മൂന്നാം വാർഡിൽ മുൻ അംഗം ബഹ്‌വാൻ അബൂബക്കറാണ് സ്വതന്ത്രനായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയത്. 2015ൽ അബൂബക്കർ കോൺഗ്രസ്സ് പാനലിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു. ആർ എം പി മത്സരിക്കുന്ന അഞ്ചാം വാർഡിൽ ചില കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദത്തിൽ ബിന്ദു അനിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒമ്പതാം വാർഡിൽ ഷഫിയാണ് രംഗത്ത്. 11ൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഭീഷണിയായി ശാലിനിയാണ് രംഗത്ത്. 12ൽ സുമിതയാണ് സ്വന്ത്രയായി മത്സരിക്കുന്നത്. 13ൽ പ്രകാശനാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് വെല്ലുവിളിയായി രംഗത്തുള്ളത്.

നിലവിലെ കോൺഗ്രസ്സ് അംഗം സുമന ജോഷി 15ലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പത്ത് വർഷമായി പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് സുമന. നിലവിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വനിതാ സംവരണമാണ്. ഇനിയും സുമന കോൺഗ്രസ്സ് പാനലിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ സുമനയെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ടുവെച്ചത് മറ്റൊരു വനിതയെയാണ്. ഇതാണ് സുമനക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.

പാർട്ടി തഴഞ്ഞതോടെയാണ് സുമന പത്രിക നൽകി ഗോദയിൽ ഇറങ്ങിയത്. “തങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥികളെന്നും ജയ് യു ഡി എഫ്’ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവർ കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ച് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍

Kerala

ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട് 

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ ജോലി സമ്മര്‍ദം: വീണ്ടും ആത്മഹത്യ; മരിച്ചത് യു പിയിലെ ഗോണ്ട സ്വദേശി

Kerala

അടിമുടി വൃത്തിഹീനം; പന്തളം കടക്കാട്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

Kuwait

സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്‍സില്‍: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്‍

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍