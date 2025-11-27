Connect with us

Saudi Arabia

സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും

സംയുക്ത സേനാ കമാൻഡർമാർ സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു

ലണ്ടൻ/ റിയാദ് |സഊദിയും – ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത സേനാ കമാൻഡർമാർ സൈനിക സഹകരണ വിഷയങ്ങൾ  ചർച്ച ചെയ്‌തതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സഊദി  സംയുക്ത സേനയുടെ കമാൻഡർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫഹദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ-സൽമാനും  ബ്രിട്ടീഷ് സഹ കമാൻഡർ നിക്ക് പെറിയുമാണ് ലണ്ടനിൽ  വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

സൈനിക പരിശീലനം, സൈനിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും സൈനിക മേധാവികൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

 

