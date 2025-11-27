Saudi Arabia
സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും
സംയുക്ത സേനാ കമാൻഡർമാർ സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു
ലണ്ടൻ/ റിയാദ് |സഊദിയും – ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത സേനാ കമാൻഡർമാർ സൈനിക സഹകരണ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സഊദി സംയുക്ത സേനയുടെ കമാൻഡർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫഹദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ-സൽമാനും ബ്രിട്ടീഷ് സഹ കമാൻഡർ നിക്ക് പെറിയുമാണ് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
സൈനിക പരിശീലനം, സൈനിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും സൈനിക മേധാവികൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രഞ്ജിത്ത് ജോണ്സണ് കൊലക്കേസ്: അഞ്ചു പ്രതികളുടെയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി
Saudi Arabia
സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും
International
ഓപ്പൺ എ ഐ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; സുരക്ഷാ വീഴ്ച മിക്സ്പാനലിൽ
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; മലപ്പുറത്ത് അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു
Alappuzha
ആലപ്പുഴ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടം: യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് ഹൈക്കമാന്റിന് പരാതി അയച്ചു
Kerala