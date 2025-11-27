Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; മലപ്പുറത്ത് അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു
ഝാര്ഖണ്ഡ് സ്വദേശി ഷാരു ആണ് മരിച്ചത്.
മലപ്പുറം|സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം. മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാന അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു. ഝാര്ഖണ്ഡ് സ്വദേശി ഷാരു ആണ് മരിച്ചത്. 40 വയസ്സായിരുന്നു. രാവിലെ 9.10നാണ് സംഭവം. നിലമ്പൂര് ചാലിയാര് നദിക്ക് സമീപം വനപ്രദേശത്തോട് ചേര്ന്ന അരയാട് എസ്റ്റേറ്റില് വച്ചാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണിത്. കാട്ടാനയെ കണ്ട് തൊഴിലാളികള് ഓടുന്നതിനിടെ ഷാരുവിനെ പിന്തുടര്ന്ന് കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം നിലമ്പൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാട്ടാനയെ തുരത്തുന്നതിന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഫലപ്രദമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നിലനില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രഞ്ജിത്ത് ജോണ്സണ് കൊലക്കേസ്: അഞ്ചു പ്രതികളുടെയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി
Saudi Arabia
സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും
International
ഓപ്പൺ എ ഐ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; സുരക്ഷാ വീഴ്ച മിക്സ്പാനലിൽ
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; മലപ്പുറത്ത് അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു
Alappuzha
ആലപ്പുഴ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടം: യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് ഹൈക്കമാന്റിന് പരാതി അയച്ചു
Kerala