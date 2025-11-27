Connect with us

Alappuzha

ആലപ്പുഴ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി

കുഞ്ഞിന് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. 

Published

Nov 27, 2025 12:57 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 12:57 pm
ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ വനിതാ ശിശു ആശുപത്രിക്ക് സമീപം സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി. 3.700 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഏഴ് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ലഭിച്ചത്.
കുഞ്ഞിന് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു.
കുട്ടി ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ദത്തെടുക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിശുക്ഷേമസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി കെ ഡി ഉദയപ്പൻ അറിയിച്ചു. കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൾഡ് വെൽഫയർ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി കുട്ടിയെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രഞ്ജിത്ത് ജോണ്‍സണ്‍ കൊലക്കേസ്: അഞ്ചു പ്രതികളുടെയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി

Saudi Arabia

സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും

International

ഓപ്പൺ എ ഐ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; സുരക്ഷാ വീഴ്ച മിക്സ്പാനലിൽ

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; മലപ്പുറത്ത് അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു

Alappuzha

ആലപ്പുഴ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം: യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് ഹൈക്കമാന്റിന് പരാതി അയച്ചു

Kerala

വാണിയംകുളത്ത് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ തീപിടുത്തം; ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം