Connect with us

Kerala

മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റു ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് മരിച്ചു

സംഭവത്തില്‍ മകന്‍ മണികണ്ഠനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Published

Aug 30, 2025 12:22 pm |

Last Updated

Aug 30, 2025 12:22 pm

ഇടുക്കി|മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റു ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് ആണ്ടവര്‍ (84) മരിച്ചു. കജനാപാറ സ്വദേശിയും രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഭവത്തില്‍ മകന്‍ മണികണ്ഠനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24ാം തിയതി രാത്രി 11നാണ് സംഭവം. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് മണികണ്ഠന്‍ ആണ്ടവരെ ടേബിള്‍ ഫാന്‍, ഫ്‌ലാസ്‌ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തലയിലും മുഖത്തും മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ആണ്ടവരെ ആദ്യം തേനി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും പിന്നീട് മധുര മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മധുര മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനല്‍കും. ദീര്‍ഘകാലം സിപിഎം രാജാക്കാട് ഏരിയാ കമ്മറ്റി അംഗമായിരുന്നു ആണ്ടവര്‍.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റു ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എ എന്ന നിലയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ തടയും: ബി ജെ പി

National

പശുവിനെ സംസ്ഥാന മാതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗുജറാത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി

Kerala

കണ്ണപുരം സ്‌ഫോടനം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും; പ്രതി അനൂപ് മാലിക് കോണ്‍ഗ്രസുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് സി പി എം

Uae

സാഹ്നി കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയത് രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി

Uae

യു എ ഇ - വിയറ്റ്‌നാം വ്യാപാര ബന്ധം കുതിക്കുന്നു

Uae

ഇന്ത്യൻ രൂപ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിൽ