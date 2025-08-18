Connect with us

Kerala

റോഡിലെ കുഴിയിൽ സ്കൂട്ടർ വീണു; തെറിച്ചുപോയ വിദ്യാർഥിനി ബസ് കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു

സംഭവം പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ

Published

Aug 18, 2025 11:36 am |

Last Updated

Aug 18, 2025 11:36 am

പാലക്കാട് |  പിതാവുമൊത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനിടെ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ വിദ്യാർഥിനി ബസിടിച്ച് മരിച്ചു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സെന്റ് പോള്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയും കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പഴണിയാര്‍പാളയം സ്വദേശികളുടെ മകളുമായ നഫീസത്ത് മിസ്രിയ്യയാണ് മരിച്ചത്. റോഡിലേക്ക് വീണ മിസ്രിയ്യയുടെ ദേഹത്തിലൂടെ ബസ് കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 8.55ന് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ അത്തിക്കോടുവെച്ചാണ് സംഭവം.

റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് മറിയുകയും കുട്ടി റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയുമായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയെത്തിയ ബസാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തകർന്ന് കിടക്കുന്ന പാലക്കാട് – പൊള്ളാച്ചി പാതയിൽ വെച്ചാണ്  അപകടമുണ്ടായത്.  മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വേഗത കുറച്ചതോടെയാണ് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂട്ടര്‍ കുഴിയിൽ വീണ് മറിഞ്ഞത്.

കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അത്തികോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

