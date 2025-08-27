Connect with us

യു എസിൽ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ്; മൂന്ന് മരണം; 20 പേർക്ക് പരുക്ക്

സ്കൂളിൽ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

Aug 27, 2025 10:09 pm

Aug 27, 2025 10:09 pm

മിനിയാപൊളിസ് | യു എസിലെ മിനിയാപൊളിസിൽ കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും 20 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ അക്രമിയും ഉൾപ്പെടുന്നതായി മിനസോട്ട ഗവർണർ ടിം വാൽസ് അറിയിച്ചു.

പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, സ്കൂളിൽ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യു എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സംഭവത്തെ “ഭയാനകമായ അക്രമം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ ടിം വാൽസ്, സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി പോലീസ്, എഫ്ബിഐ, മറ്റ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ, ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മിനിയാപൊളിസിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ആൻസിയേഷൻ കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. 395 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ എലിമെന്ററി സ്കൂളാണിത്.

അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചതായും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. സ്കൂൾ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. 1923-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സ്കൂളിൽ പ്രീ-കിൻ്റർഗാർട്ടൻ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നഗരത്തിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മിനിയാപൊളിസിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിന് പുറത്തുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നഗരത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് വെടിവെപ്പുകളിൽ രണ്ട് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

