Saudi Arabia

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ സഊദിയും -ചൈനയും; വിസ ഇളവ് കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു

സഊദി -ചൈനീസ് ഉന്നതതല സംയുക്ത സമിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സമിതിയുടെ അഞ്ചാം സെഷനിൽ മന്ത്രി ഫൈസൽ രാജകുമാരനും,ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും പങ്കെടുത്തു.

Dec 15, 2025 2:12 pm |

Dec 15, 2025 2:12 pm

റിയാദ് |സഊദിയും -ചൈനയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നയതന്ത്ര, പ്രത്യേക, സേവന പാസ്‌പോർട്ടുകൾ കൈവശമുള്ളവർക്കായി പരസ്പര വിസ ഇളവ് കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ 35-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ രാജകുമാരന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി സഊദിയിലേക്ക്  നടത്തിയ സന്ദർശന വേളയിലാണ് പുതിയ  കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.

സഊദി -ചൈനീസ് ഉന്നതതല സംയുക്ത സമിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സമിതിയുടെ അഞ്ചാം സെഷനിൽ മന്ത്രി ഫൈസൽ രാജകുമാരനും,ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ യോഗത്തിൽ  ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സുപ്രധാന താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പിന്തുണ കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ഇരു സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലും സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, വികസനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നേതൃത്വങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ഇരുപക്ഷവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രണ്ട് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി മന്ത്രിമാർ ചർച്ചകൾ നടത്തി. സാമ്പത്തിക, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഇരു നേതാക്കളും  പ്രശംസിച്ചു. സഊദി-ഇറാൻ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചൈനീസ് പക്ഷം പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കിനെയും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

