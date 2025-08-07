Kerala
അട്ടപ്പാടിയിൽ ചന്ദന വേട്ട; ഏഴംഗ മോഷണ സംഘം പിടിയിൽ
200 കിലോയോളം ചന്ദനം പിടികൂടി
പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ ചന്ദന വേട്ട. 200 കിലോയോളം ചന്ദനവുമായി ഏഴംഗ മോഷണ സംഘത്തെ പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് തിരുവണ്ണമല സ്വദേശികളടക്കമുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
തമിഴ്നാട് തിരുവണ്ണമല സ്വദേശികളായ മുരളി, കുപ്പുസ്വാമി, സെന്തിൽ, കുമാർ, തങ്കരാജ്, പാലക്കാട് വാഴമ്പുറം സ്വദേശി ഗഫൂർ അലി, വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി ഹുസൈൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഷോളയൂർ മരപ്പാലത്ത് നിന്ന് ചന്ദന കഷ്ണങ്ങൾ കാറിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെയാണ് വനം വകുപ്പ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ തുറക്കൽ; ചർച്ച വീണ്ടും തുടങ്ങി
Education
സഅദിയ്യ ലോ കോളജ്: 13ന് അഡ്മിഷന് ആരംഭിക്കും
National
വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ല; പ്രതികാരച്ചുങ്കത്തിൽ ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
Kerala
അട്ടപ്പാടിയിൽ ചന്ദന വേട്ട; ഏഴംഗ മോഷണ സംഘം പിടിയിൽ
Kerala
അച്ചടി വായനയുടെ രുചി ഡിജിറ്റല് വായന നല്കുന്നില്ല: ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
Kerala
തിരോധാനക്കേസ്: സെബാസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ
Kerala