ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കവര്ച്ച കേസ്; തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എസ്ഐടി
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസില് തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ഠരര് രാജീവര്,കണ്ഠരര് മോഹനര് എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് എടുത്തത്. എസ്ഐടി ഓഫീസില് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ അറിയുമെന്നും ശബരിമലയിലെ പ്രവൃത്തികള് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആണെന്നും തന്ത്രിമാര് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു
ശബരിമലയില് നടത്തുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ, മറ്റു പ്രവര്ത്തനങ്ങളോ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് യോഗമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും തന്ത്രിമാര് തീരുമാനിച്ച് ബോര്ഡിന് നിര്ദേശം നല്കുന്നതല്ല. ആചാരപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാരോട് ചോദിക്കാറുള്ളത്. കട്ടിളപ്പാളിയും ദ്വാരപാലകശില്പ്പങ്ങളും സ്വര്ണം പൂശാനും, വാതില് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ദേവസ്വം ബോര്ഡും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. ദൈവഹിതം നോക്കി അനുമതി നല്കുക മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാരുടെ ചുമതലയെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്
ശബരിമലയില് നിരന്തരം വരുന്നയാളാണ് പോറ്റി. നേരത്തെ കീഴ് ശാന്തിയായി ജോലി ചെയ്ത ആള് കൂടിയാണ്. ഈ നിലയിലുള്ള പരിചയമാണ് ഉള്ളത്. അതിനപ്പുറം മറ്റു ബന്ധങ്ങളോ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി ഇല്ലെന്നും തന്ത്രിമാര് അറിയിച്ചു. മഹസ്സര് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും, നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്ത്രിമാര് ഇടപെടാറില്ലെന്നും കണ്ഠര് രാജീവരും കണ്ഠര് മോഹനരും മൊഴി നല്കി.
അന്വേഷണത്തിന്റെ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തന്ത്രിമാരുടെ നിര്ണായക മൊഴിയെടുത്തത്.ദ്വാരപാലക ശില്പ്പം സ്വര്ണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരാരി ബാബു പറയുന്നത് കള്ളം പറയുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങള് സ്വര്ണം പൂശുന്നതിനായി ചെന്നൈയില് കൊണ്ടുപോകാന് താന് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് പറഞ്ഞിരുന്നു
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയുമായ എച്ച് വെങ്കിടേഷിന്റെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ് എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.