Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
കാരക്കോണം പി പി എം ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി അനന്തുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിന്കര നാറാണിയില് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ വീടിനുള്ളില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. കാരക്കോണം പി പി എം ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി അനന്തുവിനെയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
മൃതദേഹം കാരക്കോണം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
