ശബരിമല സ്വര്ണകവര്ച്ച; മുന് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് കെ എസ് ബൈജുവിനെ ഇന്ന് റാന്നി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്ണകവര്ച്ച കേസില് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദേവസ്വംബോര്ഡ് മുന് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് കെ എസ് ബൈജുവിനെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ റാന്നി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും.
2019 ജൂലൈ 19ന് സ്വര്ണ്ണ പാളികള് അഴിച്ചപ്പോള് ഹാജരാകാതെ മേല്നോട്ടചുമതല വഹിക്കുന്നതില് ഗുരുതരവീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് എസ് ഐ ടിയുടെ കണ്ടെത്തല്. ശബരിമല സ്വര്ണ കവര്ച്ചയില് റിമാന്ഡിലുള്ള മുരാരി ബാബുവിനെയും മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാറിനെയും എസ് ഐ ടി ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങും. അന്വേഷണം കൂടുതല് ഊര്ജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയില് വേണം എന്നതാണ് എസ് ഐ ടി നിലപാട്.
മുരാരി ബാബു സമര്പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിലും റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനം എടുക്കും. ദ്വാരപാലക കേസില് പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പത്തനംതിട്ട സെഷന്സ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.