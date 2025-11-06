Connect with us

Kerala

സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാറോടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവം; പതിനാറുകാരനെതിരെ കേസ്

ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നത് 25 വയസ്സ് വരെ തടഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ശിപാര്‍ശ. കാറിന്റെ ആര്‍ സി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യും.

Published

Nov 06, 2025 11:17 pm |

Last Updated

Nov 06, 2025 11:17 pm

കോഴിക്കോട് | പേരാമ്പ്രയില്‍ സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാറോടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവത്തില്‍ പതിനാറുകാരനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ഇയാള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നത് 25 വയസ്സ് വരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് എം വി ഡി നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ശിപാര്‍ശയും എം വി ഡി പോലീസിന് നല്‍കി. കാറിന്റെ ആര്‍ സി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുമെന്നും എം വി ഡി വ്യക്തമാക്കി.

കൂത്താളി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു സംഭവം. ഉപജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവമായതിനാല്‍ ഇന്നലെ സ്‌കൂളിന് അവധിയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് പതിനാറുകാരന്‍ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാറുമായി കയറിയത്.
ഓടിമാറിയതിനാലാണ് കുട്ടികള്‍ കാറിടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മതപരിവര്‍ത്തന ആരോപണം; മധ്യപ്രദേശില്‍ അറസ്റ്റിലായ മലയാളി വൈദികന് ജാമ്യം

Kerala

സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാറോടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവം; പതിനാറുകാരനെതിരെ കേസ്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍: മൂന്നാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റില്‍

Kannur

ചിക്മംഗളൂരില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയിലെ വേദികൾ അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, മുംബൈ

National

ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു സഖ്യത്തിന് വന്‍ വിജയം