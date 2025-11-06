Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റില്‍

കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയാണ് ബൈജു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Published

Nov 06, 2025 9:46 pm |

Last Updated

Nov 06, 2025 9:46 pm

പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്. മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയാണ് ബൈജു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് കേസുകളിലും ബൈജുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രതിയെ വൈദ്യപരിശോധനക്കായി കൊണ്ടുപോയി. 2019ലാണ് ബൈജു തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റില്‍

Kannur

ചിക്മംഗളൂരില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയിലെ വേദികൾ അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, മുംബൈ

National

ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു സഖ്യത്തിന് വന്‍ വിജയം

Kasargod

കാസര്‍ക്കോട് സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

പാലക്കാട് കണ്ണാടി സ്‌കൂളിലെ 14 കാരന്റെ ആത്മഹത്യ; സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത അധ്യാപികയെ തിരിച്ചെടുത്തു

Kerala

തിരുവല്ല കവിത കൊലക്കേസ്: പ്രതി അജിൻ റെജി മാത്യുവിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ