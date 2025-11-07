Connect with us

Kerala

സീറ്റ് നിര്‍ണയം: തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ കലഹം;മണക്കാട് സുരേഷിന്റെ രാജി അവഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനം

സീറ്റ് നിര്‍ണയത്തില്‍ പക്ഷപാതം പ്രകടമാണെന്ന വിമര്‍ശനം ശക്തമായി

Published

Nov 07, 2025 8:01 am |

Last Updated

Nov 07, 2025 8:01 am

തിരുവനന്തപരം | സീറ്റ് നിര്‍ണയത്തെ ചൊല്ലി നതിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ കലഹം. അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി മണക്കാട് സുരേഷ് രാജി നല്‍കിയതോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. സീറ്റ് നിര്‍ണയത്തില്‍ പക്ഷപാതം പ്രകടമാണെന്ന വിമര്‍ശനം ശക്തമായി. നേരത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മേല്‍ക്കൈ നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പേരില്‍ എതിര്‍ശബ്ദങ്ങളെ മറികടന്നു സ്വന്തക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണു നടന്നതെന്ന ആരോപണമാണു ശക്തമാവുന്നത്.

കൂടുതല്‍ പേര്‍ രാജി സമ്മര്‍ദ്ദവുമായി വരാതിരിക്കാന്‍ മണക്കാട് സുരേഷിന്റെ രാജി അവഗണിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. നേമം സീറ്റില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ നേമം ഷജീറിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മണക്കാട് സുരേഷ് മണ്ഡലം കോര്‍ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്.

മണക്കാട് സുരേഷിന്റെ രാജിയെ കെ മുരളീധരന്‍ പരിഹസിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു.ഒരുപാട് ചുമതലകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അയാള്‍ രാജിവെച്ചതായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം. മണ്ഡലം കോര്‍ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം എന്നത് ഡി സി സി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അധിക ചുമതല മാത്രമാണെന്നാണ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. ഇത് ഒഴിയുന്നതിനെ രാജിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നേതാക്കളുടെപ്രതികരണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

റഷ്യയിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം അണക്കെട്ടിൽ കണ്ടെത്തി; ദുരൂഹത

Kerala

മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലില്‍ പോയ ബോട്ട് തകരാറായി, കണ്ണൂരില്‍ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

Business

ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ശമ്പള പാക്കേജിന് ടെസ്‌ല ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം

National

നോയിഡയിലെ അഴുക്കു ചാലില്‍ തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം

Kerala

മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി

International

മോദിയെ 'വലിയ മനുഷ്യൻ' എന്ന് പുകഴ്ത്തി ട്രംപ്; അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സൂചന

Kerala

കുതിരാനില്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ കാട്ടാന; തുരത്താനായി വനം വകുപ്പ് വയനാട്ടില്‍ നിന്ന് കുംകി ആനകളെ എത്തിച്ചു