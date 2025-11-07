Kerala
മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലില് പോയ ബോട്ട് തകരാറായി, കണ്ണൂരില് എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല
ബോട്ടിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലില് വച്ച് സാങ്കേതിക തകരാര് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് ബോട്ട് അഴീക്കലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് അഴീക്കല് ഹാര്ബറില് ബോട്ടിന് തീപിടിച്ചു. മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലില് പോയ ബോട്ടാണിത്. കടലില് വച്ച് സാങ്കേതിക തകരാര് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് ബോട്ട് അഴീക്കലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. കണ്ണൂരില് എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.
നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് തീപിടിച്ചയുടന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഫയര് ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തില് അതിവേഗം തീയണക്കാന് സാധിച്ചു. ബോട്ടിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആര്ക്കും പരുക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
റഷ്യയിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം അണക്കെട്ടിൽ കണ്ടെത്തി; ദുരൂഹത
Kerala
മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലില് പോയ ബോട്ട് തകരാറായി, കണ്ണൂരില് എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല
Business
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ശമ്പള പാക്കേജിന് ടെസ്ല ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം
National
നോയിഡയിലെ അഴുക്കു ചാലില് തലയില്ലാത്ത നിലയില് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം
Kerala
മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം; കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി
International
മോദിയെ 'വലിയ മനുഷ്യൻ' എന്ന് പുകഴ്ത്തി ട്രംപ്; അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സൂചന
Kerala