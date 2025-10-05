Connect with us

ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി; ലഭിച്ചത് ചെമ്പു പാളി; ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയെന്ന് വാദം

നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമാണ് വിജിലൻസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ശബരിമല | ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസിനു മുന്നിൽ നിഷേധിച്ച് മുൻ മേൽശാന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. തനിക്ക് ലഭിച്ചത് ചെമ്പുപാളിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു മൊഴി നൽകി. സംഭവത്തിൽ നടന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണ് എന്നാണ് പോറ്റിയുടെ പ്രധാന വാദം.

ചെമ്പുപാളി തനിക്ക് രേഖാമൂലം നൽകിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും, അവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്തിനാണ് തന്നെ പഴിചാരുന്നതെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ചോദിച്ചു. ദേവസ്വം മാന്വലിനെക്കുറിച്ച് താൻ പിന്നീട് മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വിജിലൻസിനോട് പറഞ്ഞു.

നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമാണ് വിജിലൻസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എസ്.പി. സുനിൽകുമാറിൻ്റെ (എസ് പി) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ്. അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി മൊഴി

ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വാദങ്ങൾ. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ബോർഡ് തനിക്ക് കൈമാറിയത് ചെമ്പുപാളികളാണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

വിജയ് മല്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യു.ബി. ഗ്രൂപ്പ് 1999-ൽ സമർപ്പിച്ച സ്വർണ്ണം പൂശിയ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ അസൽ പാളികൾ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല.

അന്വേഷണ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാകുന്നു

അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട എസ്.പി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. കൂടാതെ, സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

