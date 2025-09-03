Kerala
റോബിന് ബസ് വീണ്ടും തമിഴ്നാട് ആര്ടിഒ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
തമിഴ്നാട് റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കോയമ്പത്തൂര്| റോബിന് ബസ് വീണ്ടും തമിഴ്നാട് ആര്ടിഒ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തമിഴ്നാട് റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പത്തനംതിട്ടയില് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരില് എത്തിയപ്പോഴാണ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്. അതേസമയം ബസിന് ഓള് ഇന്ത്യ പെര്മിറ്റുണ്ടെന്ന് ബസ് ഉടമ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു. നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിവാദങ്ങളുമായി വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞു നിന്ന റോബിന് ബസ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അടൂരില് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് സര്വീസ് ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പെര്മിറ്റ് ലംഘനത്തിന്റെ പേരില് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പുമായി നിയമ പോരാട്ടത്തിലായിരുന്ന റോബിന് ബസിനെ മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ബസ് ഉടമ പോലീസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ബസ് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നില്ല. കോടതി നിര്ദേശം പരിഗണിച്ചശേഷം മാത്രമാണ് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ബസ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.