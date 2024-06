ലക്‌നോ | ക്ഷേത്രം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത് ആദ്യ മഴയില്‍ തന്നെ ശ്രീകോവിലിന്റെ മേല്‍ക്കൂര ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്നതായി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതനായ ആചാര്യ സതേന്ദ്ര ദാസ്. രാംലല്ലയുടെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച ശ്രീകോവിലിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയാണ് ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തില്‍ അനാസ്ഥയുണ്ടെന്നും മഴവെള്ളം ഒലിച്ചുപോവാനുള്ള സംവിധാനം ക്ഷേത്രത്തിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വലിയ എന്‍ജിനീയര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ ചോര്‍ച്ച ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കുന്നു. ജനുവരി 22 ന് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയും കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ മഴ പെയ്താല്‍ മേല്‍ക്കൂര ചോര്‍ന്നൊലിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

VIDEO | “It is very surprising. So many engineers are here and the Pran Pratishtha was held on January 22, but water is leaking from the roof. Nobody would’ve thought this,” says Ram Temple chief priest Acharya Satyendra Das.

