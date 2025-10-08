Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ ശനിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇന്ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്

Published

Oct 08, 2025 7:09 am |

Last Updated

Oct 08, 2025 7:09 am

തിരുവനന്തപുരം  | ഇടവേളക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതല്‍ മഴ സജീവമാകും. ശനിയാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേ?ഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. കേരള- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ ഇന്നും നാളെയും കര്‍ണാടക തീരത്ത് നാളെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന്‍ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ ശനിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

From the print

ബുക്ക് ചെയ്ത ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിലെ തീയതി മാറ്റാം;പുതിയ നയവുമായി റെയിൽവേ

From the print

റോഡ് നിയമലംഘനം: പിഴത്തുക 45 ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കണം; നിയമം കർക്കശമാക്കി കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രാലയം

From the print

ദര്‍ഗകള്‍ക്കെതിരായ പ്രസംഗം: കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ വിമര്‍ശം ശക്തം

National

ഡൽഹി-കൊൽക്കത്ത ദേശീയപാതയിൽ 65 കി മീ നീളത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; നാല് ദിവസമായി വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Kerala

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

International

ഡോ. അഹ്‍മദ് ഉമര്‍ ഹാശിം അന്തരിച്ചു