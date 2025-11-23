Uae
ജി 20 ഉച്ചകോടി; അബൂദബി കിരീടാവകാശി രാഷ്ട്രനേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ജര്മന് ചാന്സലര് ഫെഡറിക് മെര്സ്, വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ഫാം മിന് ചിന് എന്നിവരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച.
അബൂദബി | ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബര്ഗില് നടക്കുന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയില് അബൂദബി കിരീടാവകാശി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് സായിദ് അല് നഹ്യാന് രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കും. സുപ്രധാന മേഖലകളില് സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ജര്മന് ചാന്സലര് ഫെഡറിക് മെര്സ്, വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ഫാം മിന് ചിന് എന്നിവരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും യോഗങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിനുള്ള സഹമന്ത്രി റീം ബിന്ത് ഇബ്്റാഹിം അല് ഹാശിമി, നിക്ഷേപ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഹസന് അല് സുവൈദി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
വിരമിച്ച ശേഷം ഗോത്രവിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ആഗ്രഹം; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായ്
Kerala
ഗര്ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്ന് കായലില് തള്ളിയ കേസ്; പ്രതികള് കുറ്റക്കാര്, ശിക്ഷാ വിധി നാളെ
local body election 2025
എതിരില്ലാത്ത വിജയം; ഗുണ്ടായിസം കാട്ടിയും ഭയപ്പെടുത്തിയുമുള്ള സി പി എം കാടത്തമാണ് പുറത്തു വരുന്നതെന്നു വി ഡി സതീശന്
Uae
ജി 20 ഉച്ചകോടി; അബൂദബി കിരീടാവകാശി രാഷ്ട്രനേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
Uae
എഫ് എന് സി മൂന്നാം സമ്മേളനം നാളെ തുടങ്ങും; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് റാശിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
Kerala
പാലത്തായി പോക്സോ കേസ്: യുവമോര്ച്ച നേതാവും അധ്യാപകനുമായ കെ പത്മരാജനെ ജോലിയില് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു
Uae