Connect with us

Kerala

എം എല്‍ എ എന്ന നിലയില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കില്ല: ഡി വൈ എഫ് ഐ

രാഹുലിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ നേരിടാന്‍ സൈബര്‍ കൂട്ടത്തെ പണം നല്‍കി ഇറക്കിയത് ഷാഫി പറമ്പില്‍

Published

Aug 25, 2025 11:46 am |

Last Updated

Aug 25, 2025 11:46 am

തിരുവനന്തപുരം | പാലക്കാട് എം എല്‍ എ എന്ന നിലയില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ്. രാഹുലിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ നേരിടാന്‍ സൈബര്‍ കൂട്ടത്തെ പണം നല്‍കി ഇറക്കിയത് ഷാഫി പറമ്പിലാണെന്നും വി കെ സനോജ് പറഞ്ഞു.

ഉമാ തോമസ് എം എല്‍ എക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണ്. രാഹുലിനിനെതിരെ ഉമ തോമസില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഒരമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ്. ക്രൂരമായാണ് അവരെ ഷാഫിയുടെ അനുയായികള്‍ നേരിട്ടത്. ഇതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ഒരാളും മിണ്ടിയില്ല. രാഹുലിനെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ ഭാര്യക്കും പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കേണ്ടിവന്നു. ഷാഫിയുടെ വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടം അവരെയെല്ലാം ആക്രമിച്ചു.

രാഹുലിനു വേണ്ടി പണം നല്‍കി സൈബര്‍ സംഘങ്ങളെ ഇറക്കാന്‍ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഇത്ര പണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. വയനാടിനു വേണ്ടി പിരിച്ചെടുത്ത പണം കൂടി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും സനോജ് പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----