Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു
എംഎല്എയായി തുടരും.
തിരുവനന്തപുരം| ലൈംഗിക ചൂഷണ വിവാദത്തില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. എന്നാല് എംഎല്എയായി തുടരും. എം എല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ട എന്നതാണ് പാര്ട്ടിയിലെ ധാരണ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായാല് മണ്ഡലം നിലനിര്ത്താനാവില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം എല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ട എന്ന കെപിസിസിയുടെ തീരുമാനം. പാര്ട്ടി തലത്തില് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കില് പുറത്താക്കല് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും.
രാഹുലിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയാണ് മുതിര്ന്ന നേതാക്കള്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ മുരളീധരന് അടക്കമുള്ള മുതിര്ന്ന നേതാക്കളെല്ലാം രാഹുല് രാജിവെക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ ആവശ്യത്തെ തള്ളി രാഹുലിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വനിതാ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്യു, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനകളിലെ വനിതാ നേതാക്കളും ഷാനി മോള് ഉസ്മാന്, ഉമാ തോമസ് എംഎല്എ അടക്കമുള്ള മുതിര്ന്ന വനിതാ നേതാക്കളും രാഹുല് രാജിവെക്കണമെന്ന നിലപാട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഡിഎഫ് പക്ഷത്തോടൊപ്പം നില്ക്കുന്ന കെ കെ രമ എംഎല്എയുടെ ആവശ്യവും രാഹുല് രാജിവെക്കണമെന്നാണ്