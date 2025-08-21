Kerala
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ
രാഹുലിനെതിരെ നേരത്തെ എഐസിസിയ്ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട| തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ. സംസ്ഥാന നേതാക്കള് കൈ ഒഴിഞ്ഞതോടെയാണ് രാജിയിലേക്കെത്തിയത്. രാഹുലിനെതിരെ നേരത്തെ എഐസിസിയ്ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് നടപടിയെടുക്കാനാണ് എഐസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകള്. പത്തനംതിട്ടയിലെ രാഹുലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.വയനാട്ടിലും പാലക്കാടും പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചുകള് നടക്കുകയാണ്. എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ മോര്ച്ചാ പ്രവര്ത്തകര് പാലക്കാട് മാര്ച്ച് നടത്തി.
