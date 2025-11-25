Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍

രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാകണം.രാഹുലുമായി വേദി പങ്കിടും.

Published

Nov 25, 2025 8:49 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 8:49 pm

തിരുവനന്തപുരം | ലൈംഗികാരോപണം നേരിടുന്ന രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി കെ സുധാകരന്‍ എം പി. രാഹുല്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഹുലിനെ അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി. രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാകണം.

രാഹുലുമായി വേദി പങ്കിടുമെന്നും സുധാകരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍

Kerala

ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട് 

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ ജോലി സമ്മര്‍ദം: വീണ്ടും ആത്മഹത്യ; മരിച്ചത് യു പിയിലെ ഗോണ്ട സ്വദേശി

Kerala

അടിമുടി വൃത്തിഹീനം; പന്തളം കടക്കാട്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

Kuwait

സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്‍സില്‍: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്‍

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍