Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്
രാഹുല് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമാകണം.രാഹുലുമായി വേദി പങ്കിടും.
തിരുവനന്തപുരം | ലൈംഗികാരോപണം നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി കെ സുധാകരന് എം പി. രാഹുല് നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനെ അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി. രാഹുല് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമാകണം.
രാഹുലുമായി വേദി പങ്കിടുമെന്നും സുധാകരന് വ്യക്തമാക്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്
Kerala
ജോര്ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട്
Kerala
എസ് ഐ ആര് ജോലി സമ്മര്ദം: വീണ്ടും ആത്മഹത്യ; മരിച്ചത് യു പിയിലെ ഗോണ്ട സ്വദേശി
Kerala
അടിമുടി വൃത്തിഹീനം; പന്തളം കടക്കാട്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകള് അടച്ചുപൂട്ടി
Kuwait
സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്സില്: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്
Kerala
ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്കൂള് ബസുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്
Kerala