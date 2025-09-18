Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം എസ്എപി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ട്രെയിനിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പോലീസ് ട്രെയിനി ആനന്ദിനെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Sep 18, 2025 9:48 am

Sep 18, 2025 9:49 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം എസ്എപി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ട്രെയിനിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പോലീസ് ട്രെയിനി ആനന്ദിനെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനന്ദ് കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ചികിത്സക്കുശേഷം ക്യാമ്പില്‍ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ ശുചിമുറിയിലാണ് ആനന്ദിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റുള്ളവര്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ പോയപ്പോഴാണ് ആനന്ദ് തൂങ്ങിയത്. ബി കമ്പനി പ്ലാറ്റുണ്‍ ലീഡറായിരുന്നു ആനന്ദ്. പോലീസ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിവരികയാണ്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

 

