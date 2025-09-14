Connect with us

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണം; സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹരജി

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ മറയാക്കി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണെന്നാണ് ഹരജിയില്‍ പറയുന്നത്.

Published

Sep 14, 2025 9:31 am |

Last Updated

Sep 14, 2025 9:58 am

തിരുവനന്തപുരം | ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹരജി. ഡോ. പി എസ് മഹേന്ദ്ര കുമാറാണ് ഹരജിക്കാരന്‍. തിരുവിതാകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെയും സര്‍ക്കാരിനെയും വിലക്കണമെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം.

രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നടത്തുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ മറയാക്കി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണെന്നാണ് ഹരജിയില്‍ പറയുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കി; പത്തനംതിട്ട ചരല്‍ക്കുന്നില്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് ക്രൂരമര്‍ദനം

Kerala

ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

Uae

ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ദുബൈ കാമ്പസ് ശൈഖ് ഹംദാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Uae

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

International

റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ അധിക തീരുവ ഈടാക്കും; ചൈനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണം; സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹരജി

Kerala

വിമാനം റദ്ദാക്കി; തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍