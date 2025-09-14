Kerala
വിമാനം റദ്ദാക്കി; തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്
എയര് ഇന്ത്യയുടെ മസ്കത്ത് വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. രാവിലെ 7.30നാണ് വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ല.
തിരുവനന്തപുരം | വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം.
എയര് ഇന്ത്യയുടെ മസ്കത്ത് വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. രാവിലെ 7.30നാണ് വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്.
പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ലെന്ന് യാത്രക്കാര് ആരോപിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഹണി ട്രാപ്പില് കുടുക്കി; പത്തനംതിട്ട ചരല്ക്കുന്നില് യുവാക്കള്ക്ക് ക്രൂരമര്ദനം
Kerala
ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില് എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി
Uae
ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ദുബൈ കാമ്പസ് ശൈഖ് ഹംദാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
Uae
യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചു
International
റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടര്ന്നാല് അധിക തീരുവ ഈടാക്കും; ചൈനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
Kerala
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണം; സുപ്രീം കോടതിയില് ഹരജി
Kerala