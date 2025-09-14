Connect with us

വിമാനം റദ്ദാക്കി; തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മസ്‌കത്ത് വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. രാവിലെ 7.30നാണ് വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ല.

Sep 14, 2025 8:43 am

Sep 14, 2025 8:43 am

തിരുവനന്തപുരം | വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മസ്‌കത്ത് വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. രാവിലെ 7.30നാണ് വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്.

പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ലെന്ന് യാത്രക്കാര്‍ ആരോപിച്ചു.

 

