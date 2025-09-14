Connect with us

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

ഗ്ലോബല്‍ വില്ലേജ്, ഫെസ്റ്റിവല്‍ പ്രൊമെനേഡ്, ഹത്ത, ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് വില്ലേജ് മാള്‍, ഖുര്‍ആന്‍ പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഊര്‍ജസ്വലമായ പരിപാടികള്‍ നടക്കും.

Sep 14, 2025 10:15 am

Sep 14, 2025 10:15 am

ദുബൈ | യു എ ഇയുടെ 54-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഐക്യത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലിന്റെയും പ്രതീകമായി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഡിസംബര്‍ രണ്ടിനാണ് ഏഴ് എമിറേറ്റുകളുടെ ഏകീകരണവും സ്ഥാപനവും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈദ് അല്‍ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആഘോഷങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സവിശേഷമായിരിക്കും. ഡിസംബര്‍ രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികള്‍ ഔദ്യോഗിക പൊതു അവധിയായി വന്നേക്കും. ഇതനുസരിച്ച്, ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ താമസക്കാര്‍ക്ക് നാലു ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ചടങ്ങ് ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് നടക്കും. വേദി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സാംസ്‌കാരികവും ദേശീയവുമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും പ്രൗഢമായ ചടങ്ങ് നടക്കുകയെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രധാന ചടങ്ങിന് പുറമേ, എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലേക്കും ആഘോഷങ്ങള്‍ വ്യാപിക്കും. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം ആഘോഷ മേഖലകള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബല്‍ വില്ലേജ്, ഫെസ്റ്റിവല്‍ പ്രൊമെനേഡ്, ഹത്ത, ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് വില്ലേജ് മാള്‍, ഖുര്‍ആന്‍ പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഊര്‍ജസ്വലമായ പരിപാടികള്‍ നടക്കും. യു എ ഇയെ തങ്ങളുടെ വീടായി കരുതുന്ന പൗരന്മാരെയും പ്രവാസികളെയും ഈ വര്‍ഷത്തെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘാടകര്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂണിയന്‍ പ്രതിജ്ഞാ ദിനത്തില്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈദ് അല്‍ ഇത്തിഹാദിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഈസ അല്‍ സുബൂസി വിശദീകരിച്ചു. ഓരോ ദേശീയ ദിനത്തെയും അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വമായ ആസൂത്രണവും സാംസ്‌കാരിക അഭിമാനവും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

